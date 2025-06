Naispuolinen F1-toimittaja joutui sairaalaan – ihmisten käytös sen jälkeen on järkyttänyt

Sairaalassa vastikään leikattu F1-toimittaja Lee McKenzie on saanut rumia kommentteja ulkonäöstään ja painostaan. Britti sulki sen johdosta kommenttikenttänsä Instagramissa.

Channel 4:lle formula ykkösistä raportoiva arvostettu brittitoimittaja Lee McKenzie, 47, julkaisi keskiviikkona Instagram-tilillään kuvaparin ja voimakkaan kannanoton.

Kuvaparin vasemmalla puolella hän seisoo mikrofoni kädessään Espanjan GP:ssä ja oikealla puolella makaa sairaalavuoteella, peukalo pystyssä. McKenzie kertoo käyneensä viime kuussa sairaalassa leikkauksessa kärsittyään tovin ajan terveysvaikeuksista.

Nainen ruotii, ettei hän tapaa yksityisasioitaan nostaa julkisesti esiin, vaan tapaa tehdä julkaisuja työhönsä liittyen.

– En tarvitse enkä halua huomiota tai validaatiota. Kommentit ulkonäöstäni ja painostani Espanjan GP:n yhteydessä ovat kuitenkin olleet kauheita. Olen joutunut ottamaan kommentit pois käytöstä sosiaalisessa mediassa.

Toimittaja selvittää, että törkykommentteja on satanut sekä naisilta että miehiltä.

– Jos et pidä siitä, mitä jollakin on yllään tai miltä joku näyttää televisiossa, voit vapaasti ajatella niin, mutta miksi lähettää siitä viesti hänelle? Miksi ottaa yhteyttä johonkuhun ollakseen tarkoituksellisesti töykeä? Olen journalisti ja olen hyvä työssäni, ja olen raivoissani siitä, että tämä vaikuttaa minuun. On myös ihmisiä, jotka saavat samanlaista solvausta eivätkä ole yhtä vahvoja kuin minä. Älä tee sitä, McKenzie kirjoittaa.

– Hyvä uutinen on, että suurempaa leikkausta, johon luulin joutuvani, ei tällä hetkellä tarvita, ja asiaa voidaan hoitaa lääkkeillä. Monilla on tämä tilanne. Kyse ei ole sairaudesta. Kyse on naisten ja miesten ikävistä kommenteista koskien ulkonäköäni.

– Terveyteni paranee ja käyn jälleen kuntosalilla. Itseäni varten. En kenenkään muun vuoksi. Ajattele ennen kuin kirjoitat jollekulle.

McKenzie on työskennellyt uransa aikana F1-toimittajana myös Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle. Hän on ollut raportoimassa myös muun muassa olympialaisten ja Wimbledonin tennisturnauksen kaltaisista suurtapahtumista.

McKenzie on lisäksi kilpaillut kartanlukijana rallin MM-sarjassa.