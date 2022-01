Tennistähti ärähti Novak Djokovicin aiheuttamasta kohusta – "Kaikki eivät pelaa sääntöjen mukaan"

Djokovicin pelaaminen Australian avoimissa on ollut epävarmaa, koska hän on käynyt kulisseissa vääntöä siitä, saako hän jäädä maahan rokottamattomuudestaan huolimatta. Australian oikeusistuin hylkäsi maan rajaviranomaisten päätöksen evätä Djokovicilta viisumin, mutta kohu ja epävarmuus Djokovicin ympärillä on jatkunut siitäkin huolimatta.