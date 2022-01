Toinenkin tennispelaaja koki Novak Djokovicin kohtalon – kilpatoveri puolustaa serbitähteä: "Pystytte parempaan"

Viime päivinä turnaukseen liittyvien uutisten ykkösaihe on ollut rokottamattomana peleihin pyrkivä maailman ykköspelaaja Novak Djokovic .

Serbialainen ei ole kuitenkaan ainoa koronarajoitusten kanssa vaikeuksissa oleva pelaaja. Australian rajaviranomainen peruutti tsekkiläisen Renato Voracovan , 38, viisumin ja siirsi hänet samaan säilöönottokeskukseen, jossa myös Djokovic jo valmiiksi majaili, kertoo uutistoimisto Reuters . Tsekin ulkoministeriö on vahvistanut tiedon.

Djokoviciin liittyvän kohun leimahdettua Australian rajaviranomaiset ovat ilmoittaneet Voracovalle, että tämän on lähdettävä maasta. Päätös sopinee Voracovalle, jonka on kerrottu haluavan vetäytyä turnauksesta rajoitettujen harjoitusmahdollisuuksien vuoksi.

– Uskon todellakin kovaan toimintaan. Otin rokotuksen muiden ihmisten ja äitini terveyden vuoksi, mutta tapamme käsitellä Novakin tilannetta on huono, todella huono. Kaikki nämä meemit ja otsikot. Kyseessä on yksi suurimmista mestareistamme, mutta loppujen lopuksi hän on ihminen. Pystytte parempaan, Kyrgios kirjoitti.