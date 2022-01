Novak Djokovicille tylyt ehdot Australiasta – "Seuraavalla koneella kotiin"

Miesten maailmanlistan ykköspelaaja ilmoitti tiistaina, että hän on saanut luvan pelata Australian avoimissa ja on matkalla turnauspaikalle.

Australian tennisliitto ja Victorian osavaltion viranomaiset ilmoittivat, että Djokovic on 26 hakijan joukossa yksi harvoista, joka sai vapautuksen koronarokotepakosta. Päättäjien mukaan Djokovic ei saanut tapauksessa erityiskohtelua.

Australian pääministeri Morrison on ottanut asiassa ehdottoman linjan.

Uutinen Djokovicin saamasta vapautuksesta on synnyttänyt kritiikkiä Australiassa, jossa yli 90 prosenttia yli 16-vuotiaasta väestöstä on saanut kaksi rokoteannosta. Turnauskaupunki Melbournessa on ollut käytössä maailman tiukimmat karanteenitoimet koronapandemian aikana.