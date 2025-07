Heliövaara uhkui itsevarmuutta voiton jälkeen – "Ei mene ihon alle"

Suomen nelinpelispesialisti Harri Heliövaara aloitti turnausurakkansa keskiviikkona voitolla Wimbledonissa.

Heliövaara ja hänen brittiparinsa Henry Patten voittivat ensimmäisen kierroksen ottelunsa suoraan kahdessa erässä. Villillä kortilla turnaukseen päässeet Britannian Daniel Evans ja Henry Searle kaatuivat numeroin 7–6 (7–4), 6–4. Ottelu kesti 81 minuuttia.

Parinsa kanssa Wimbledonin mestaruutta puolustava Heliövaara oli tyytyväinen voitosta, ja syöttövuorot sujuivat hänen mukaansa ongelmitta. Altavastaajana otteluun tullut brittipari pyrki vaikuttamaan lopputulokseen kaikin tavoin.

– Tunnen Evansin jo junioriajoilta. Hän yrittää aina hieman psyykata. Nyt hän kysyi ennen peliä, että milloin viimeksi hallitseva mestari on hävinnyt ensimmäisellä kierroksella. Sellainen ei mene helposti itsellä ihon alle, Heliövaara vakuutti STT:lle.

Suomalais-brittiläinen pari pelaa turnauksessa toiseksi sijoitettuna. Viimeksi samassa paikassa pelit päättyivät historiallisiin juhliin.

– Tuosta kun lähdimme keskuskentän pukuhuoneen vierestä taas liikkeelle, niin viimeksi olemme kulkeneet siitä kentälle turnauksen finaaliin.

– Edelleen on sama into, ja tämä on varmastikin maailman paras paikka pelata tennistä, ensimmäisenä suomalaisena miesten nelinpelin Wimbledonissa viime vuonna voittanut Heliövaara tunnelmoi.

Toisen kierroksen vastus selviää torstaina. Vastaan tulee joko toinen brittipari Billy Harris/Marcus Willis tai Kazakstanin Alexander Bublik ja Italian Flavio Cobolli.