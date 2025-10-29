Ranskalainen tennispelaaja Nicolas Mahut hyvästeli ammattilaiskentät hävittyään Pariisin Masters-turnauksen nelinpelissä tiistaina.

Mahut, 43, saavutti urallaan viisi Grand Slam -voittoa nelinpelissä, mutta hänet muistetaan parhaiten tennishistorian pisimmistä ottelusta Wimbledonin kaksinpelissä kesällä 2010. Hän taipui tuolloin Josh Isnerille kolmen päivän aikana pelatussa ja peräti 11 tuntia ja 5 minuuttia kestäneessä ottelussa.

Mahut pelasi 25-vuotisen uransa viimeisen ottelun Grigor Dimitrovin rinnalla. Kaksikko hävisi Hugo Nys'lle ja Edouard Roger-Vasselinille erin 1–2.

– Grand Slam -voitot ovat parhaita muistojani.

– Kaikki epäilyt, kysymykset ja tekemäni virheet. Ne tekevät urasta rikkaan, ja minun urani on ollut tuolla saralla hyvin rikas, Mahut kommentoi jäähyväisissään kotiyleisön edessä.

Nykyään Mahut keskustelee mielellään myös ennätysottelustaan Isneriä vastaan.

– Se oli hullu kokemus. Se antoi minulle paljon pelaajana ja ihmisenä, Mahut päätti.

Kaksinpelissä Mahut ylsi parhaimmillaan maailmanlistan sijalle 37. ATP-turnausvoittoja hän saavutti neljä.