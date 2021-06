Teneriffalla kadonnut 6-vuotias Olivia löytyi kuolleena meren pohjasta – yksityiskohdat enteilevät surullista kohtaloa pikkusiskolle

Viranomaiset löysivät Atlantin valtameren pohjasta kaksi laukkua, mutta toinen niistä oli tyhjä. Olivian yksivuotias Anna-sisko on edelleen kateissa.

Kaksi päivää katoamisen jälkeen merestä löytyi lasten turvaistuin, jonka on vahvistettu kuuluvan Annalle. Lisäksi on paljastunut, että veneestä on irronnut ankkuri.