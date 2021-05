1-vuotiasta Annaa ja 6-vuotiasta Oliviaa on etsitty Teneriffalla jo kuukausi – Äiti purkaa tuskaansa kirjeessä: "Haluan kadota, minulla ei ole enää voimia"

Lasten äiti Beatriz Zimmermann on kirjoittanut avoimen kirjeen tuntemuksistaan.

– En voi kuvailla tätä sanoin. Haluan myös kadota. Minulla ei ole enää voimia, tämä on kuin kidustusta, hän kirjoittaa.

– Se sattuu eniten, etten tiedä miten he voivat, en voi puhua heille. Enkä tiedä, milloin näen heidät uudelleen.

Viranomaiset ovat ottamassa etsinnöissä avuksi merentutkimuksessa käytettävän aluksen. Aluksessa on kaikuluotain, jonka avulla voidaan ottaa tarkkoja kuvia meren pohjasta, kertoo spainnews-sivusto . Etsintöjä tehdään alueella, jossa lasten isän omistama vene löydettin ajelehtimassa.

Isä vei tytöt ja häipyi veneellä

Kaksi päivää katoamisen jälkeen merestä löytyi lasten turvaistuin, jonka on vahvistettu kuuluvan Annalle. Lisäksi on paljastunut, että veneestä on irronnut ankkuri.