Ylen toimittaja ja Vuoden nuoreksi eurooppalaiseksi valittu Marleena Pelli saapui Linnan juhliin viimeisillään raskaana. Hän odottaa yhdessä puolisonsa Petja Pellin kanssa kaksosia.

– Ikimuistoinen itsenäisyyspäivä. Kädessäni kannan korua, jonka sotaveteraani-pappani antoi mummulleni, kun hänen ensimmäinen tyttärensä, äitini, syntyi. Juuri tänään se tuntuu erityisen merkityksellliseltä, kun Linnassa mukanamme on kaksi vauvaamme, Pelli kirjoittaa julkaisemansa kuvan yhteydessä.