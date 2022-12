Joulukuusiseura: Vihrein valinta on suomalainen metsäkuusi – muovikuusen hiilijalanjälki yllättää

Suomessa koristellaan joka vuosi noin 1,4 miljoonaa joulukuusta, joista suurin osa on kasvatettu Suomessa.

Kuusen hiilijalanjäljelle merkitystä on myös sillä, millä tavalla ja kuinka kaukaa kuusi haetaan ja hävitetään. Joulukuusia kasvatetaan Suomessa usein joutomailla tai pelloilla eli ne ovat pieni osa hiilinielua.

Entisestä metsurista Leevi Rönköstä tuli kuusikauppias, joka on myynyt Helsingin Töölössä kuusia jo kolmekymmentä vuotta.

Rönkön mukaan metsäkuusi on kuitenkin säilyttänyt suosionsa.

– Suosituin on tavallinen metsäkuusi eli viljelty metsäkuusi, mutta myös latvakuusi. Latvakuusi on ison kuusen latvasta otettu, mikä on tuoksu numero yksi niissä verrattuna metsäkuuseen, sanoo Rönkkö.