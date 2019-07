Kasvokuvia vanhentava FaceApp ei ole Venäjän salajuoni, mutta siinä piilee uhkia – "Tuskin kukaan olisi iloinen, jos antaa kuvansa sovellukselle ja sitten se on votkamainoksessa"

Venäläissovellus muokkaa kuvissa olevia kasvoja tekoälyn avulla. Sovellus on nostattanut huolta kuvien muista mahdollisista käyttötarkoituksista.

– FaceAppin kohdalla puhetta on ollut siitä, että nyt Venäjän valtio kerää kasvotietokantaa. En pelkää tätä lainkaan, tietoturvayhtiö F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen sanoo.

– Meistä tuskin kukaan olisi iloinen, jos antaa kuvansa sovellukselle ja sitten se on votkamainoksessa, Hyppönen sanoo.

Vaihtokauppaa kasvokuvadatalla

Asiantuntijoiden mukaan FaceAppin ja lukuisten muiden ilmaissovellusten liiketoimintalogiikka on samanlainen: rahan sijaan liikkuvat käyttäjätiedot. Esimerkiksi tekoälyn kehityksessä käyttäjädataa tarvitaan runsain mitoin.

– Jos haluat opettaa kasvojentunnistusjärjestelmän oppimaan kasvojen muuttumista, on ilmeistä, että kasvojen kuvia tarvitaan, Hyppönen sanoo.

– Jos kyseessä on esimerkiksi Pokemon Go -sovellus, niin on ymmärrettävää, että se tarvitsee paikkatietoja toimiakseen. Mutta en ymmärrä, jos taskulamppusovelluksen pitää päästä osoitekirjaan ja kuviin.