Teknologiateollisuuden alkuvuosi tulee olemaan karmea – "Yhä useammalla tilauskannat ovat ohentuneet selvästi"

– Hyvinä aikoina kertynyt vahva tilauskanta on kannatellut yrityksiä, mutta yhä useammalla tilauskannat ovat ohentuneet selvästi ja yritykset ovat jo joutuneet turvautumaan lomautuksiin tai vähintään niiden uhka on noussut merkittävästi, sanoo Rautaporras tiedotteessa.

"Alkutalvi tulee olemaan vaikeaa"

– Teollisuuden tuotanto on sakannut koko Euroopassa ja yritysten tilanne on ollut erittäin huolestuttava, mutta henkilöstöstä on haluttu pitää kiinni. Vaikka taloudessa on nähtävissä hienoista valoa tunnelin päässä, alkutalvi tulee olemaan vaikeaa aikaa teknologiateollisuuden yrityksissä, sanoo etujärjestön toimitusjohtaja Jaakko Hirvola tiedotteessa.