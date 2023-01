Asiantuntija MTV:lle: Twitter voi oikeasti ajautua konkurssiin – mainostajat ja julkkikset tekivät joukkopaon, yhtiö myi rahapulassaan espressokeittimenkin

– Twitter on ollut täyskaaoksessa Elon Muskin oston jälkeen. Mainostajat ovat tärkeimmät ihmiset, jotka ovat jättäneet Twitterin, sillä Twitterin tuotosta 90 prosenttia tulee mainoksista. Se on Twitterille kriisi, että niin moni yritys on jättänyt tai ainakin ottanut tauon alustasta. Twitter voi oikeasti ajautua konkurssiin, arvioi teknologiayrityksiin erikoistunut yliopistotutkija Darrell WestMTV Uutisille Brookings Instituutista.