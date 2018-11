Tekivätkö toimittajat sen, mihin Ruotsin poliisi ei ole pystynyt yli 30 vuodessa? Tuore kirja uskoo löytäneensä puuttuvan palasen pääministeri Olof Palmen murhamysteerin ratkaisemiseksi

Jos Palmen murhasta kertovaan ruotsalaiskirjaan on luottaminen, saattaa murhassa käytetty revolveri löytyä pankista, Thedelinille kuuluvasta tallelokerosta.

Tänään julkaistaan suomennos ruotsalaistoimittaja Jan Stocklassan teoksesta Stieg Larssonin tutkimukset – kuka murhasi Olof Palmen (Aula & Co).

Larssonin arkistot olivat onnenpotku

Taustalla valtava määrä tutkimusta

"Thedelin oli puuttuva rengas"

Thedelin oli lähistöllä murhapäivänä

Kirjan lisäksi Thedelin-vihje on jätetty myös Palme-tutkijoille. Kirjailija Jan Stocklassa uskookin nyt, että uusien vihjeiden avulla ruotsalaisten mieliä kaihertanut murhatapaus saadaan viimeinkin ratkaistuksi.

"Poliisille on kerrottu, että revolveri saattaa löytyä Jakob Thedelinille kuuluvasta tallelokerosta. Poliisit tietävät myös, että he saavat halutessaan käyttää vapaasti kaikkea Stiegin arkiston ja oman tutkimukseni aineistoa. Oikeiden toimenpiteiden, kovan työn ja riittävien resurssien ansiosta uusi vastaava syyttäjä ja esitutkinnan johtaja Krister Petersson voi olla oikeassa sanoessaan, että Palmen murha ratkaistaan. Sillä välin vetelen yhä lankoja, jotka pistävät selkeimmin esiin Palmen murhaksi kutsutusta vyyhdestä. Jos kaikki loksahtaa paikoilleen, voimme vuoden tai kahden kuluessa sanoa sen, mitä kauan pidettiin mahdottomana: Palmen murha on ratkaistu."