Teini uhkaili Lakeuden sateenkaariyhdistystä "verilöylyllä" – rikosepäily syyttäjälle

Pohjanmaan poliisi on tutkinut Lakeuden Sateenkaari -yhdistyksen Instagram-tilille tehtyjä uhkauksia, ja niiden tekijäksi on selvinnyt eteläpohjalainen nuori. Poliisin mukaan uhkaukset ovat liittyneet Lapualla järjestettyyn Pride-tapahtumaan ja yhdistystä on uhattu muun muassa ampumisella ja verilöylyllä.