Tehyn Rytkönen sivaltaa ministeri Lindéniä ja työnantajapuolta: "Eihän KT:n tarvitse neuvotella"

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa

– Hoitajat eivät veny lainkaan, siellä tehdään juuri ne vuorot, jotka työnantaja on ennalta suunnitellut. Nähtäväksi jää, kuinka huolestunut työnantaja on potilasturvallisuudesta, kun hoitajat tekevät listanmukaiset vuorot.

– KT ilmoitti, ettei aio meidän kanssamme niitä neuvotella, joten tilanne on täysin käsittämätön. Eihän KT:n tarvitse neuvotella, koska peruspalveluministeri Lindén on asettunut täysin KT:n taakse, Rytkönen sivaltaa.

– Siksi on ironista, että valtiovalta yrittää sanoa, etteivät he ole tässä osapuolena, kun ministeri Lindén on hyvin vahvasti osapuolena koko tilanteessa.