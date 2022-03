Hoitajalakko vaarantaa kansalaisten hengen, sanoi työnantajajärjestö – näin vastaa Tehyn Rytkönen

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat (KT) sanoi eilen , että suomalaisten henki ja terveys on vaarantumassa, jos hoitajien perjantaiksi kaavailtu lakko toteutuu.

KT:n mukaan potilasturvallisuus on vaarantumassa, koska hoitajajärjestö Tehyn osoittamat suojelutyöresurssit ovat riittämättömät.

– Lakkojärjestön vastuulla on osallistua suojelutyöhön, jotta kansalaisten hengen ja terveyden kannalta tärkeät palvelut turvataan, KT:n neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas sanoo tiedotteessa.

Suojelutyö tarkoittaa välittömässä hengenvaarassa olevien potilaiden hoitamista ja muuta välttämätöntä työtä, joka on rajattu lakon ulkopuolelle.

– Tämä on täysin käsittämätön syytös. Potilasturvallisuus on yksiselitteisesti työnantajan vastuulla. Oikeastaan kysyisinkin, että onko tässä työnantaja jättänyt täyttämättä lakisääteisiä velvollisuuksiaan, kun he eivät ole tarpeeksi varautuneet, Rytkönen kysyy.