Kääntyykö Hyundain pää vihdoin? Asiantuntijalta tiukka viesti Thierry Neuvillen suosimisesta: "Voisivat saada vielä Toyotan kiinni"

Kun MM-rallikausi on ylittänyt puolivälin, tilanne MM-sarjassa on alkanut Hyundain kannalta muistuttaa huolestuttavan paljon samalta kuin viime kaudella samaan aikaan. Toyota ja Kalle Rovanperä ovat onnistuneet repäistä eron Hyundain ykköshevoseen Thierry Neuvilleen jo 47 pisteeseen.

C Moren ralliasiantuntijan Riku Tahkon mukaan ongelmat kasautuvat nyt Hyundain niskaan osittain tuskaisen haastaja-aseman vuoksi.

– Ehkä tämä kaikki kertoo siitä, että Toyota on aallon päällä jatkuvasti, ja Hyundai tulee takamatkalta ja joutuu takkuamaan tiettyjen asioiden kanssa, joutuu turvautumaan tallimääräyksiin ja kaiken maailman tällaisiin asioihin. Silloin, kun on haastaja, on keksittävä niitä keinoja saada johtava autokunta ja johtava tiimi kiinni, Tahko summaa.