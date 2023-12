Teemu Suniselta kysyttiin suora kysymys maailmanmestaruudesta – "Riippuu tietysti miten pitkään tuo Kalle ajelee"

Vaihtoehtoja on aina hyvä olla. Suniselle saattaisi löytyä hommia kilpailutauoilla myös median puolelta, sillä hän on päässyt jo debytoimaan Maikkarin rallistudioissa.

– Siinä näki rallia tavallaan vähän boksin ulkopuolelta alkuun. Siinä tiimissä on ollut kiva olla ja luulen, että on koko tuotannolle hyväksi, että pystyn tuomaan asioita ratin takaa. Meitä ei kuitenkaan montaa maailmassa ole, jotka ovat ajaneet noilla autoilla ihan kunnolla kilpaa ja siinä pystyy niitä asioita tuomaan suomalaisille rallifaneille, Suninen jatkoi.

– Todennäköisesti en vielä ensi vuonna tule enempää siirtymään tuolle puolelle, mutta muutaman kilpailun siellä voi tehdä ja olla siinä tiimissä vahvistuksena, jos tulee kuskeille kysymyksiä. Niihin kysymyksiin pystyy yleensä ihan hyviä vastauksia antamaankin. Se on vain niin, että jos noilla autoilla ei ole koskaan ajanut, niin se aika vaikea mennä sanomaan, millaista se on, Suninen totesi.

– Kyllä mä sen ymmärrän. Hänellä on kuitenkin aika kiireinen ohjelma ollut ja ei siellä paljon vapaapäiviä ole. Rallissa ei vielä oikein edes kunnon talvitaukoa ole. Tässä nyt on nämä muutama viikkoa, mutta sitten on kaiken maailman gaalaa ja palkinnonjakoa. Sen jälkeen on kohta pari viikkoa jouluun ja sitten on jouluhommat. Se menee aika nopeasti nämä muutamat viikot, mitä tässä joulun alla on, Suninen jakoi ymmärrystä.