Teemu Suninen napautti Hyundain surkeaa ykköstallin kuskia

– Vaikea sitä on mitenkään todistaa, mutta ei auto totellut yhtään ohjausta, kun yritin kääntää, Suninen tokaisi MTV Urheilulle.

Jokelalainen kärkkyi täksi vuodeksi paikkaa Hyundain tehdastallista, mutta Esapekka Lapin ja Dani Sordon rinnalle kolmosautoon otettiin Andreas Mikkelsen . Norjalainen on ollut täysin yössä ajamissaan Monte Carlon ja Kroatian MM-ralleissa.

Mikkelsen on toistuvasti selitellyt vauhdin puutetta kokemuksella. Norjalaisella oli kiistatta pitkä tauko ykköskaliiberin autosta, mutta asvaltilla kokemusta on jo tullut alkuvuodesta reilusti.

– Faktahan on se, että vaikea on lähteä kylmiltään ajamaan kilpailuja. Me käytimme tasan yhden virallisen testipäivän, että ei minullakaan kokemusta ja testiä ollut ihan liikoja, Suninen sanoi.