Kuka on täydellisin rallikuski? Kaksi suomalaista ylsi kovaan seuraan: "Kukaan muu ei uskalla"

Ralli on tunnetusti laji, joka haastaa kuljettajat kokonaisvaltaisemmin kuin ehkä mikään muu moottoriurheilun muoto. Lajissa voi menestyä hyvin monenlaisilla vahvuuksilla, mutta tietyt ominaisuudet löytyvät silti mestarilta kuin mestarilta.

Lahjakkuus, ajotaito, tekninen osaaminen, fyysinen ja psyykkinen kyvykkyys.

Rallin MM-sarjaan yltävältä kuljettajalta vaadittavien ominaisuuksien lista on paitsi pitkä myös kokonaisvaltainen. Laji haastaa kuljettajia hyvin erilaisissa, usein vieläpä kaiken aikaa muuttuvissa olosuhteissa.

Huippu-urheilu perustuu monesti ajatukseen siitä, että vaikka täydellisyyttä on periaatteessa mahdotonta tavoittaa, sitä kannattaa silti tavoitella.

MTV Urheilun MM-rallistudiossa pyrittiinkin Kanarian rallin päätöspäivänä selvittämään, mistä täydellinen rallikuljettaja koostuu. Pohdinnassa olivat mukana paitsi asiantuntijat Jari Ketomaa ja Riku Tahko myös tiimien pomoporras ja maailman tämän hetken parhaat kuljettajat.

Kävi ilmi, että täydellisyyttä on monenlaista riippuen siitä, missä roolissa kuljettaja toimii. Koska kyse on pohjimmiltaan joukkuelajista, aina tarvitaan niitä, jotka johtavat, mutta myös niitä, jotka paikkaavat tai muuten tekevät mukisematta sen, mikä milloinkin on tallin kannalta parasta.

Näissä eri rooleissa täydellisyyteen tähtäävät ominaisuudet ovat monesti hyvin erilaisia keskenään.

Koko pitkä keskustelu aiheesta ja MTV:n rallitiimin valinnat lähes täydelliseksi rallikuskiksi – perusteluineen päivineen – on katsottavissa jutun pääkuvana olevalta videolta. Näkemyksiään esittävät myös muun muassa maailmanmestarit Kalle Rovanperä, Sébastien Ogier, Ott Tänak ja Thierry Neuville.