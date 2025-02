Teemu Selänteen suora näkemys Jokereiden tilanteesta – "Se on iso juttu"

Kiekkolegenda Teemu Selänne on seurannut mielissään Jokereiden taivalta Mestiksessä.

Jokereista NHL-kaukaloihin vuonna 1992 ponnistanut Teemu Selänne on mielissään helsinkiläisseuran uudesta tulemisesta. Jokerit on hallinnut tällä kaudella suvereenisti Mestiksen runkosarjaa, jonka voiton se on jo varmistanut. Tähtäimessä on Mestiksen mestaruus, paikka Liiga-karsinnoissa ja lopulta SM-liigassa.

– Olen tosi tarkkaan katsonut Jokereiden menoa. Siellä on hyvä buumi päällä tällä hetkellä. Ne on tehnyt tosi hienoa työtä siellä, Selänne kiitteli MTV Urheilun haastattelussa 4 Nations Face-Off -turnauksessa.

Jokerit on saanut kasaan vahvan joukkueen, jonka kärkenä kimmeltävät kiekkokansalle tutut nimet kuten Valtteri Filppula, Juhamatti Aaltonen ja Antti Pihlström. Viimeksi Jokerit vahvisti puolustustaan Ben Bloodilla.

Tähtäin on sarjanousussa.

– Tietysti se, että ne on saanut vanhoja kunnon pelaajia sinne, Filppulaa ja kumppaineita. Se on iso juttu, Selänne sanoi.

– Kyllä Jokerit ansaitsee paikan Liigassa. Ne on dominoinut Mestistä ja varmasti on kovat tavoitteet nousta Liigaan. Pidetään peukkuja. Hengessä ollaan mukana.

Selännettä lämmittää myös Jokereiden entisen kotiareenan, Helsinki-hallin, entisen Hartwall Areenan maanantaina varmistunut paluu suomalaisomistukseen.

Viikonloppuna haastateltu Selänne on asiasta mielissään.

– Se on iso askel koko Suomen jääkiekolle ja Helsingille tietysti.