Jääkiekkoilija Leevi Selänne on tehnyt loppukauden kattavan sopimuksen Suomi-sarjassa pelaavan Järvenpään Haukkojen kanssa.
Selänne solmi marraskuussa tryout-sopimuksen järvenpääläisseuran kanssa. Haukat tiedotti maanantaina Instagram-tilillään, että Selänteen koeaika on nyt johtanut koko kauden 2025-2026 kattavaan sopimukseen.
25-vuotias Selänne on tehnyt Haukoille Suomi-sarjassa tällä kaudella tehot 4+3 kuuteen otteluun.
Selänne pelasi viime kaudella Ruotsin neljänneksi korkeimmalla sarjatasolla Ockelbo HC:ssa ja kaudella 2023–24 hän pelasi Mestistä Kajaanin Hokissa.
Leevi Selänne on jääkiekkolegenda Teemu Selänteen poika.