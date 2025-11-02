Puolustaja Saku Salmela palaa Helsingin IFK:hon loppukauden mittaisella sopimuksella.
Saku Salmela, 35, on kiekkoillut alkukauden KalPassa, mutta nyt häntä kutsuu loppukauden kontrahdilla HIFK.
– Saku on kokenut soturi, joka tuo puolustukseemme luisteluvoimaa ja jämäkkyyttä. Salmelan mukaan liittyminen lisää myös joukkueen sisäistä kilpailua, päävalmentaja Olli Jokinen kertoo HIFK:n tiedotteessa.
Juniori-ikäisenäkin HIFK:ta edustanut Salmela on viimeksi pelannut helsinkiläisseurassa kausilla 2016–18. Hän voitti tuon rupeaman lopuksi SM-pronssia.
Salmelan tämän kauden saldona on yksi syöttöpiste 14 SM-liigaotteluun ja yksi syöttöpinna neljään CHL-matsiin. Viime kauden mies pelasi KooKoossa.
Loukkaantumisistakin runsaasti kärsinyt HIFK lähti maajoukkuetauolle SM-liigan jumbosijalla.