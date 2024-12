Balettitanssija Atte Kilpinen nähtiin vuonna 2022 Linnan juhlissa yllään pinkki frakki. Puku herätti tuolloin keskustelua tapahtuman etiketistä ja oli paljon otsikoissa. Nyt Kilpinen kertoo, mitä tuo pinkki asu sai aikaan.

Tanssitaiteilija, Kansallisbaletin 1. solistitanssija ja koreografi Atte Kilpinen nähtiin vuoden 2022 Linnan juhlissa yllään pinkki frakki, joka herätti laajasti keskustelua muun muassa tapahtuman etiketistä. Puku oli Teemu Muurimäen suunnittelema.

– Se on avannut ovia monelle siinä mielessä, että olen kuullut monelta lapselta, että heidänkin lempivärinsä on pinkki. Ystäväni Sami Sykkö oli silloin noin kuukausi Linnan juhlien jälkeen koulussa kysynyt, moniko kakkosluokkalaisista oli nähnyt pinkin frakin. Ja koko ryhmä oli nähnyt sen. En ajattele, mitä se on minussa muuttanut, vaan mitä se on voinut tuoda jollekin muulle, Kilpinen kertoi Iholla-ohjelman mediatilaisuudessa 4. joulukuuta.

Kilpinen voitti äskettäin Masked Singer Suomi -ohjelman Metsäpeikko-hahmona.

– Sain videoita, missä pienet lapset tanssivat Metsäpeikon tahtiin. On ihanaa, että pystyy omalla työllään tuomaan onnellisuutta jonkun elämään, Kilpinen kertoi innostuneena.

Iholla alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla 22. tammikuuta. Mukana ovat myös tanssija, yrittäjä Chachi Hildén, tanssitaiteilija, vuorikiipeilijä, kestävyysurheilija Lotta Hintsa sekä purjehtija, yrittäjä Joel Harkimo.