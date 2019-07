"Täysin epäonnistunut" – Taksiuudistus on lisännyt harmaata taloutta ja heikentänyt asiakkaiden luottamusta taksipalveluihin

– Minusta tämä on ihan hirveä. Eikö me opita mitään Ruotsista? Siellä tämä ei ole toiminut. Olen ollut siellä työmatkoilla, istunut karttakirja kädessä ja neuvonut kuskille, mihin päin mennään. Meillä oli ennen niin hyvä systeemi, luotettavia ja osaavia kuljettajia, haikailee Inge Ekstrand aikaa ennen taksiuudistusta.

Taksin käyttöä on vähennetty

Taksiliiton tilaaman kyselyn mukaan asiakkaat suhtautuivat taksiuudistukseen epäluuloisesti jo vuosi sitten, kun se tuli voimaan. Ensimmäisen vuoden jälkeen myönteisesti suhtautuvien määrä on vähentynyt edelleen ja kielteisesti suhtautuvien määrä kasvanut.

– Valitettavan paljon, lähes neljännes, sanoo vähentäneensä taksin käyttämistä ja tämä on alan kannalta merkittävä huoli, sanoo Suomen Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen.

Uudistus heikensi taksialan mainetta

Alan maineesta on huolissaan myös Suomen suurimpiin kuuluva taksiyhtiö.

– Ehkä suurin ongelma on se, että tämmöinen laajamuotoinen ja hyväksi havaittu luottamus suomalaiseen taksijärjestelmään on kokenut kovan kolauksen ja meillä on kaikilla aika iso työ sen luottamuksen palauttamisessa, huomauttaa Lähitaksin toimitusjohtaja Juha Pentikäinen.