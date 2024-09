Kuinka takseista saadaan turvallisia? Poliitikot vaativat tiukempia toimia

– Kaikki tämä johtaa siihen suurimpaan ongelmaan, eli alan maineeseen. Valtaosa yrittäjistä ja kuljettajista on edelleen täysin priimaa. Harmittaa, että tilanne on tämä.

– Tämä on äärimmäisen kielteinen ilmiö taksialalle ja se on omiaan syömään sitä luottamusta. On muitakin lievempiä väärinkäytöksiä, mutta tämä on se äärimmäinen jäävuoren huippu, Mäkelä sanoo.