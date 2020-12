Nuorisopsykiatriassa yhä vaikeampaa oireilua – puolet lähetteistä läpäisee seulan erikoissairaanhoitoon: "Menetykset valtavia yhteiskunnalle, jos mielenterveysongelmia ei hoideta"

Psykiatriseen erikoissairaanhoitoon on kasaantunut noin yhdeksän prosenttia Uudenmaan nuorista. Se on enemmän kuin tehokkaasti kyetään hoitamaan. Eivätkä läheskään kaikki pääse edes sisään.

"Lähetemäärän kasvu erikoissairaanhoitoon on ollut jo pari vuosikymmentä"

Tänä vuonna saapuneista pääkaupunkiseudun lähetteistä noin joka toisen HUS on palauttanut ohjeineen takaisin perusterveydenhuoltoon.

– Lähetteitä on tehty koko ajan enemmän. Lähetemäärän kasvu erikoissairaanhoitoon on ollut jo pari vuosikymmentä. Tässä varmasti heijastuu monesti se hätä, että palveluja on vaikea saada, HUS:n nuorten psykiatrian linjajohtaja Klaus Ranta arvioi.