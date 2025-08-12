Taylor Swiftiltä uusi albumi

Yhdysvaltalaistähti julkaisee 12. albuminsa.
Yhdysvaltalainen supertähti Taylor Swift julkaisee uuden albumin. The Life of a Showgirl -nimisen albumin tarkkaa julkaisupäivää ei ole vielä kerrottu.
Laulajan fanit ovat arvelleet CBS newsin mukaan, että artistin 12. albumi julkaistaan piakkoin.
Swift päätti historiallisen, lähes kaksi vuotta kestäneen Eras-konserttikiertueensa joulukuussa 2024. Kiertue oli poikkeuksellinen, sillä se tuotti yli 2 miljardin dollarin lipputulot. Laulaja esiintyi 149 keikalla 21 maassa.