Vladimir Putin jäi toiseksi Taylor Swiftille

Nyt 33-vuotias laulaja ja lauluntekijä on tehnyt jo liki kaksi vuosikymmentä kestäneen uran ja menestystarina vain jatkuu. Swift rikkoo musiikkialan ennätyksiä ja hänen Eras-kiertueensa tulovirran on arvioitu asettuvan kahden miljardin tietämille. Samalla Swiftin turneesta on tulossa ensimmäinen kiertue, joka ylittää symbolisen miljardin dollarin rajan.