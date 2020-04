Taustalla historiallisen suuri matkustajakato: Suomen kaupungit supistavat joukkoliikennettä – HSL:n bussit kulkevat jo kesäaikataulussa

– Tulot ovat maaliskuun alusta tippuneet 70 prosenttia normaalitilanteesta. En usko, että 1970-ja tai 1980-luvultakaan löytyy näin isoa pudotusta matkustajamäärissä. Tämä on kyllä historiallinen pudotus, sanoo HSL:n linjajohtaja Tero Anttila.

Anttilan mukaan normaalisti pääkaupungin busseilla, metroilla, raitiovaunuilla sekä lähijunilla tehdään yli miljoona matkaa päivittäin. Koronaepidemian myötä päiväkohtainen matkamäärä on ollut hieman yli 300 000.

– Matkustajamäärät on yli puolella tippunut ja samassa suhteessa on supistunut myös lipputulot. Meillä on paikallisliikenteessä vuorotarjontaa karsittu, joten olemme ollaan siirtyneet jo kesäaikatauluihin, sanoo Kuopion kaupungin joukkoliikennesuunnittelija Jukka Räsänen.