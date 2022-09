Taudit ja nälkä koettelevat armottomien tulvien peittämää Pakistania – kokonaiset kaupungit pysyvät veden peittäminä

Pakistanin tulva-alueilta on pelastettu veden saartamia ihmisiä helikoptereilla ja veneillä väliaikaissuojiin ja avustusleireille.

Kaikki eivät kuitenkaan pääse lähtemään, sillä heidän täytyy jäädä huolehtimaan karjastaan – jos sellaista on jäljellä. BBC:n mukaan tulvissa on menehtynyt ainakin 735 000 karjaeläintä.

Yksi kyläänsä jääneistä on Khan Gul, jonka perhe onnistui pelastamaan itsensä ja lehmänsä. Kaikki muu omaisuus tuhoutui. He asuvat Janikorissa, joka yleensä säästyy pahimmilta tulvilta. Sateiden aikaan he pysyttelivät sisällä, eivätkä tienneet kuinka pahaksi tilanne muuttuu.