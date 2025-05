Pakistan: Intia iski lentotukikohtiin

Intia iski myös aivan Pakistanin pääkaupungin lähistölle.

Intia on tehnyt ohjusiskuja Pakistanin lentotukikohtiin, Pakistanin asevoimat kertoi varhain lauantaina.

Pakistanin mukaan Intia teki "peittelemättömässä aggressiossaan" iskuja kolmeen sen tukikohtaan. Yksi niistä oli Nur Khanin lentotukikohta Rawalpindissä, joka sijaitsee vain noin kymmenen kilometriä pääkaupunki Islamabadista. Miljoonakaupunki Rawalpindissä sijaitsee myös Pakistanin asevoimien päämaja.

– Odottaakapa vain meidän vastaustamme, Pakistanin asevoimien edustaja Ahmed Sharif Chaudry sanoi tv-lähetyksessä.

Intia ja Pakistan ovat viime päivinä tehneet ilmaiskuja toisiaan vastaan, kun kahden ydinasevaltion välinen konflikti on kiihtynyt. Perjantaina Pakistan teki lennokkihyökkäyksiä ja suuntasi raskasta tykistötulta Intian puolelle.

Maat tekivät lennokki-iskuja toisiaan vastaan niin ikään torstaina. Intia esimerkiksi kertoi tuhonneensa lennokeilla Pakistanin ilmatorjuntajärjestelmiä. Viime päivien iskuissa on kuollut kymmeniä ihmisiä.

G7 kehotti liennytykseen

Yhteenottojen taustalla on huhtikuussa kiistellyllä Kashmirin alueella tapahtunut terrori-isku, jossa surmattiin 26 ihmistä, valtaosa heistä intialaisturisteja. Isku kiristi Intian ja Pakistanin suhteet äärimmilleen. Intia on sanonut Pakistanin tukevan iskun tehneiden terroristien toimintaa, mutta Pakistan on kiistänyt syytökset.

Intia ja Pakistan ovat käyneet aikaisemmin jo kaksi sotaa Kashmirin hallinnasta.

G7-maiden ryhmä kehotti varhain lauantaina Suomen aikaa Intiaa ja Pakistania liennyttämään välittömästi konfliktiaan. Rikkaiden demokratioiden ryhmä kehotti maita olemaan voimankäytössä mahdollisimman pidättyväisiä.

– Sotilaallisen eskalaation jatkuminen uhkaa vakavasti alueellista vakautta, G7-ulkoministerit sanoivat lausunnossaan.

G7-maat sanoivat, että Intian ja Pakistanin tulisi ryhtyä vuoropuheluun rauhanomaisen ratkaisun saamiseksi.