SDP:n Lindtman Yhdysvaltain vaalituloksesta: EU:n ja Suomen ei syytä ylireagoida etukäteen

Suurimman oppositiopuolueen SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ennakoi, että Donald Trumpin toinen presidenttikausi voi tarkoittaa kasvavia haasteita Euroopalle. Lindtman kuitenkin sanoo viestipalvelu X:ssä, ettei EU:lla ja Suomella ole syytä ylireagoida etukäteen.



– Luonnollisesti meidän tulee tehdä kaikkemme, että itse emme tarpeettomasti heikennä suhdetta USA:han ja sen tulevaan hallintoon, Lindtman kommentoi.



Hänen mielestään on selvää, että eurooppalaisten täytyy ottaa isompaa vastuuta omasta turvallisuudestaan ja sen edellyttämästä puolustuksesta. EU:n on myös syytä jatkaa tukeaan Ukrainalle ja vaikuttaa siihen, että Yhdysvallat tekee samoin.



– Täytyy myös toivoa, että vaalien jälkeen maan ylenpalttisesta polarisaatiosta ja negatiivisen kampanjoinnin kärjistymisestä päästään vähitellen eroon ja USA:n poliittinen järjestelmä tervehtyy.



EU:n on Lindtmanin mukaan varauduttava toimimaan siten, että eurooppalaisen teollisuuden reilut toimintamahdollisuudet voidaan turvata. Suomen tulee olla aloitteellinen ja tehdä omat ehdotuksensa eurooppalaisten yritysten reilujen kilpailuedellytysten varmistamiseksi, hän patistaa.