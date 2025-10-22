Tapparan huippuhyökkääjä Benjamin Rautiainen onnistui ensi kertaa tällä kaudella maalinteossa, kun hän avasi ottelun maalihanat keskiviikkoillan vierasottelussa Lahden Pelicansia vastaan.
Rautiainen esiintyi viime kaudella loistokkaasti SM-liigassa. 50 runkosarjaotteluun hän takoi 10 maalia ja 23 maalisyöttöä.
Tällä kaudella 20-vuotias nuorukainen on napsinut peräti 12 syöttöpistettä, mutta ensimmäiseen 14 otteluun verkko ei vielä heilunut.
Keskiviikon vieraspelissä Pelicansia vastaan Rautiainen sai kuitenkin viimein nimensä myös maalintekijöiden listalle, vaikka joukkuetoveri Aapeli Räsänen olikin lähellä varastaa ylivoimaosuman vielä maaliviivalta itselleen.
Katso maali ylälaidan videolta.
Rautiainen, joka teki hiljattain jatkosopimuksen Tapparan kanssa, varattiin viime kesänä NHL:ään Tampa Bay Lightningin toimesta.
Tapparan ja Pelicansin välinen ottelu on kesken. Tappara johtaa 1–0, kun ensimmäistä erää on seitsemän minuuttia.