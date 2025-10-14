Onnela-sarjasta starttaa kuudes tuotantokausi.

Onnela-sarjasta starttaa starttaa MTV:n kanavilla jo kuudes tuotantokausi. Komediasarjassa seurataan keskiluokkaisten perheiden ulkoapäin idylliseltä näytävää elämää Porvoon Poutaniemessä.

Onnela pohjautuu ruotsalaiseen Solsidan-draamakomediasarjaan.

Sarjaa tähdittävät roolistaan Kultainen Venla -palkittu Eero Ritala, Elena Leeve, Anna-Maija Tuokko, Max Forsman, Pirjo Heikkilä ja Santtu Karvonen. Ohjauksesta vastaa tälläkin kaudella Jaakko Saariluoma.

Tulevalla kaudella Antti ja Saara Hyvärinen (Ritala ja Leeve) ovat palanneet yhteen asumuseron ja lyhyiden suhteiden jälkeen, ja lapsiperhearki rullaa täydellä teholla.

Myös Antti ajautuu myymään grillikastikkeita lapsensa luokkaretken rahoittamiseksi ja Saara saa roolin epookkielokuvasta – mutta mikään ei mene suunnitellusti silloin, kun kuvioihin ilmestyy Kemppaisen Jorma (Karvonen). Markus (Forsman) puolestaan päättää repäistä ja jäädä työelämästä sapattivapaalle.

Mette (Tuokko) yrittää selvitä naapuriin muuttaneen entisen koulukiusaajansa kanssa.