Tätä olympiahiihtojen ilmiötä kannattaa seurata: Krista Pärmäkoski risti sormensa, maajoukkuetoveri povaa ongelmia

Lämpötilakin on talvinen, minkä purevuutta lisää usein puhaltava tuuli.

– Tuulen voimakkuus vaihtelee päivittäin, mutta aika samasta suunnasta tuntuu puhaltavan. Stadionilla takasuoralla on myötätuuli ja loppusuoralla vastatuuli. Osaan nousuista osuu myötätuuli, ja sen kyllä huomaa sitten hiihdossa.

– Ehkä eniten tuuli vaikuttaa siinä, että kun ladulla on pikkuisen irtolunta, tuuli tuiskuttaa sitä perinteisen laduille, mikä tarkoittaa, että ladulla ei aina luista suksi niin hyvin. Voi olla, että välillä joutuu ladun ulkopuolelle, Pasanen kommentoi.

Maajoukkuehiihtäjä Perttu Hyvärinen on tehnyt vastaavia huomioita.

– Stadionin ympäristö ja kaksi ensimmäistä nousua ovat olleet aika tuulista seutua. Siellä latu on mennyt pahiten umpeen.

– Tämä on isompi juttu varsinkin sitten perinteisen 15 kilometrillä (ensi viikon perjantaina). Se voi olla ongelma, ja siihen pitää valmistautua jo tässä vaiheessa suksitestihommissa, Hyvärinen toteaa.

– Perinteisen kympille on luvattu miedompaa tuulta kuin yhdistelmäkisaan. Toiveissa on, että latu-urat ovat puhtaana, kuten ne ovat olleet miedommilla tuulilla täällä, Pärmäkoski toteaa ristien samalla sormensa.

Yhdistelmäkisassa hiihtoruuhkan mahdollisuus

– Yhdistelmäkisassa latureitti on sama perinteisellä ja vapaalla, ja kun se on vielä jaoteltu esteillä, niin tila saattaa mennä todella ahtaaksi, jos hiihdetään latu-uran sivussa. Nousuja ei ole niin rentoa hiihtää ladun sivussa kuin ladulla. Tilanne on kaikille sama ja sillä mennään, Pärmäkoski huomauttaa.