Lähtisitkö ladulle? Suomalaishiihtäjältä pysäyttävä esimerkki olympiaolosuhteista – Therese Johaugin valinta puistattaa

Kylmää on ollut muulloinkin. Tiistaina käytävään vapaan sprinttihiihtoon valmistautuva Katri Lylynperä antaa esimerkin.

– Kun tein viime torstaina illalla valmistavaa harjoitusta, niin silloin stadionilla taisi olla -17 astetta, ja silloinkin oli tosi kova tuuli. Se tuntui kuin olisi ollut -26 astetta. Tein sprinttivetoja, ja minulla oli sellaisia 10-15 minuutin palautuksia vetojen välillä. Oli kyllä todella kylmä siinä stadikalla. Kylmettyminen on iso haaste, Lylynperä selvitti sprinttijoukkueen pressissä sunnuntaina.

Naisten hiihtomaajoukkueen päävalmentaja Ville Oksanen kertoi lauantaina, että stadionin maalialueen läheisyydessä on urheilijoiden käyttöön tarkoitettu teltta, johon he pääsevät lämmittelemään välittömästi kisan päätyttyä. Siellä he vaihtavat päällensä myös runsaasti kuivaa ja lämmintä vaatetta.