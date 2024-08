Miisa Nuorgam vietti deittirintamalla horrosvaihetta: "En halunnut nähdä ketään, enkä puhua kenellekään"

Nuorgam nähdään tänä syksynä tv-ruudulla, sillä hän on yksi 14. elokuuta alkavan Someäidit-sarjan vaikuttajaäideistä. Nuorgamilla on 3-vuotias lapsi. Ohjelmassa mukana ovat myös Kaksi äitiä -Youtube-kanavastaan tutut Susanna ”Suski” Silvander-Rosti ja Ella Rosti, Mutsis on -blogistaan tunnettu Emilia Huttunen ja podcastaaja Vivian Nick.