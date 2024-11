Ella Rosti ja Suski Silvander-Rosti odottivat neljättä lastaan, mutta raskaus päättyi murheellisesti.

Tänä syksynä Someäidit-ohjelmassa esiintyneet, Kaksi äitiä -Youtube-kanavastaan tunnetut Ella Rosti ja Suski Silvander-Rosti kertoivat syyskuussa odottavansa neljättä lastaan. Rostin raskaus päättyi murheellisesti kuukausi sitten, sillä synnytys alkoi liian aikaisin, ja lapsi ei selvinnyt.

Pari jakaa arkeaan Kaksi äitiä -podcastissa, joka ilmestyy Podme-palvelussa. Surullisen perhetapahtuman jälkeen pari piti kuukauden tauon podcastista, mutta on nyt takaisin studiossa.

Uusimmassa jaksossa he puhuvat avoimesti surustaan.

– Me koettiin tosi hirveä menetys. Me menetettiin meidän vauva, Silvander-Rosti aloittaa surullisena jakson.

Pari on puhunut aiemmissa jaksoissa raskaudesta, joten he halusivat olla avoimia kuulijoille myös suru-uutisen kanssa. Pariskunnan vauvan "työnimi" oli Hillomunkki, eli Hillis.

– Olimme melkein jo puolivälissä raskautta, kun synnytys lähti käyntiin liian aikaisin. Siinä ei ollut mitään, mitä me olisimme voineet tehdä tai mitä lääkärit olisivat voineet tehdä, kukaan ei pystynyt estämään sitä, että menetettiin Hillis, Rosti sanoo.

Rosti kävi erityistarkkailussa säännöllisesti, sillä kyseessä olisi riskiraskaus. Molemmat olivat silti luottavaisia raskauden suhteen.

– Lääkäri sanoi, että 95 prosenttia tämän tyyppisistä raskauksista päättyy onnellisesti. Sen jälkeen me ajateltiin, että kyllä tämä oikeasti tulee menemään hyvin ja aloimme luottaa siihen, Rosti-Silvander sanoo.

– Me aloimme miettiä jo nimiä siinä kohtaa vauvalle. Se oli täysi järkytys, kun synnytys lähti käyntiin, Rosti jatkaa.

Pariskunta on surun murtama.

– Mä en edes tiennyt tällaista, että tällaista surua on olemassa ennen kuin tämä tapahtui. Sitä ei pysty oikein selittämään, Rosti sanoo.

Pariskunta kertoo herkistyneenä podcastissa, että aiheesta on hyvin vaikea puhua. He ovat päättäneet, etteivät kerro tarkempia yksityiskohtia, mitä surullisena päivänä ja sen ympärillä tapahtui. Pariskunta on käsitellyt asiaa yhdessä ja he ovat saaneet myös ammattiapua.