Tässäkö toistaiseksi paras ratkaisu palavan sähköauton sammuttamiseen? Edes vettä ei tarvita – huima vaikutus jo 30 sekunnissa

Sähköautoja kuulee usein kritisoitavan niiden syttymisherkkyydestä, vaikka todellisuudessa sähköautojen palot eivät ole sen yleisempiä kuin polttomoottoriautojenkaan – itse asiassa sähköauton syttyminen on jopa epätodennäköisempää kuin bensiinikäyttöisen auton.

Se, missä eroa on polttomoottoriauton hyväksi, on sammuttamisen helppoudessa. Roihuava polttomoottoriauto sammuu kohtalaisen nopeasti, mutta samaa ei voi sanoa sähköautoista. Mikäli akku syttyy tuleen, on edessä usein työläs urakka, joka edellyttää ammattitaidon lisäksi myös kärsivällisyyttä.