"Pakkohankinta jokaiselle palolaitokselle" – tämä näppärä laite pumppaa vettä suoraan palavan sähköauton akustoon

Vaikka sähköauton syttyminen onkin suhteellisesti harvinaisempaa kuin polttomoottoriauton, on palavan akkuauton sammuttamisessa omat haasteensa.

Helsingin pelastuslaitoksen palopäällikkö Taisto Hakala kertoi MTV Uutisille viime vuonna, mitä kaikkea sammutusoperaatiossa on huomioitava ja miksi sammuttaminen voi kestää jopa 48 tuntia.

Itävaltalainen Rosenbauer, jonka sähkökäyttöisistä paloautoista olemme uutisoineet aiemmin , on kehittänyt palavien sähköautojen sammuttamiseen tarkoitetun laitteen, joka on huomattavasti kätevämpi kuin esimerkiksi valtava sammutuskontti .

Härveli koostuu sammutinosasta, joka asetetaan sammutettavan ajoneuvon alle sekä hallintalaitteesta, jonka ansiosta pelastajien ei tarvitse sammuttaa ajoneuvoa lähietäisyydeltä. Mikäli auto on katollaan tai kyljellään, voidaan laite kiinnittää myös auton pohjaan.

Kun palo on saatu sammutettua, laite voidaan jättää paikoilleen esimerkiksi kuljetuksen ajaksi. Mikäli akusto sattuisi syttymään uudelleen, saataisiin sammutustyöt nopeasti jälleen käyntiin.

Laitetta on testattu muun muassa Saksan Leipzigissa, jossa Securitaksen pelastuslaitos on päässyt sekä käyttämään että kehittämään sitä yhdessä Rosenbauerin kanssa

– Tämä sammutusjärjestelmä on tällä hetkellä yksi parhaimmista ja innovatiivisimmista ratkaisuista akkupalojen hillitsemiseen. Laite on paitsi käyttäjäystävällinen myös tehokas. Minun nähdäkseni tällainen järjestelmä on pakkohankinta jokaiselle palolaitokselle, pelastuspäällikkö Patrick Looß Securitakselta hehkuttaa Rosenbauerin tiedotteessa.