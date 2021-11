Tässä toimintaohjeet, jos poliisi on määrännyt sinut väliaikaiseen ajokieltoon

Mikäli taustalla on esimerkiksi liikenneturvallisuuden vaarantaminen tai vakava piittaamattomuus, ajoneuvon kuljettaminen oikeudetta tai alkoholirattijuopumus tai muu teko, josta poliisi esittää 20 päiväsakkoa ylittävän sakkovaatimuksen, siirtyy asia syyttäjän vahvistettavaksi, ja ajo-oikeusasia käsitellään lupavalvonnassa.

Määräaikaisen ajokiellon kestossa huomioidaan henkilön jättämä niin sanottu pätevä lausuma, eli mikäli ajokiellolla on merkittävää vaikutusta esimerkiksi työssä käymiseen, voidaan se ottaa huomioon ajokiellon kestossa. Päätös määräaikaisen ajokiellon kestosta postitetaan tavallisena kirjeenä.

On myös lukuisia poikkeustilanteita, joilla on vaikutusta ajo-oikeuskäsittelyn etenemiseen. Poliisin mukaan normaalisti sakkomenettelyssä käsiteltävä asia voi edetä käräjäoikeuteen esimerkiksi siinä tapauksessa, että henkilö on kiistänyt syyllisyytensä, ei ole suostunut sakkomenettelyyn tai varmaa näyttöä hänen syyllisyydestään ei ole.