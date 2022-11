Jere, Kai ja Janne valittiin Vuoden isiksi: "Ei tarvitse tavoitella jotain rimaa – tekee parhaansa ja on joka päivä superisä lapsilleen"

Ensimmäinen Vuoden isä -palkinto annettiin vuonna 2006. Kyse on vuosittain jaettavasta palkinnosta, jonka saa tänään kolme esimerkillistä isää.

Palkinto annetaan ministeriön mukaan henkilölle, joka on omalla esimerkillään ja toiminnallaan edistänyt isyyden merkityksen tunnistamista ja lisännyt isyyden arvostusta.

– Ei tarvitse tavoitella jotain rimaa, jota ei pysty edes saavuttamaan, vaan tekee parhaansa ja on sitä kautta joka päivä se supermies ja superisä omille lapsilleen, Vuoden isä -palkinnon saanut Jere Jokinen sanoo MTV Uutisille.

– Hyvää isyyttä on monenlaista, eli ei kannata kangistua kaavoihin – vaan luoda oma polku ja tehdä omannäköistä isyyttä ja vanhemmuutta, Kai Rinkinen sanoo lempeästi MTV Uutisten haastattelussa.

Heidät palkittiin Vuoden isä -palkinnolla

Jere Jokinen, 47, Kerava

Jere Jokinen on neljän lapsen isä. Kaksi lapsista asuu jo omillaan, kaksi pääsääntöisesti äitinsä luona. Eron tullessa alkuun oli tärkeää, että lasten asuminen oli puoliksi järjestetty, mutta lasten kasvaessa ja näiden tarpeiden muuttuessa vanhemmat olivat valmiita uusiin järjestelyihin, vaikka se vaatikin paljon ajatustyötä ja luopumisvalmiutta. Lasten etu mielessä tehtiin asumiseen liittyviä järjestelyitä niin, että esimerkiksi teini-iässä tytär asui koko ajan isällään ja poika äidillään.

Jokinen on toiminut vapaaehtoisauttajana Miessakit ry:n MASI-toiminnassa ja kehittämässä toimintaa. Hän on yksi alkuperäisistä MASI-vapaaehtoisauttajista ja edelleen mukana. Hän aloitti tänä vuonna vapaaehtoisena vertaistukihenkilönä myös miesten erokriiseihin kohdennetussa Miessakit ry:n Erosta Elossa -toiminnassa.

Kai Rinkinen, 46, Rovaniemi

Kai Rinkinen on kahden lapsen isä. Lasten ollessa pieniä Rinkinen otti hoitovastuun lapsista jäämällä koti-isäksi. Kun perheen toinen lapsi sairastui vakavasti, Rinkinen otti hoitovastuuta kotona. Lapsen lähtiessä kouluun, hän huolehti kodin ja koulun välisestä tiedonkulusta ja koulun perehdyttämisestä lapsen hoitokäytäntöihin.

Rinkinen on ollut Yhden Vanhemman Perheiden Liiton järjestämässä eronneiden isien ryhmässä mukana aktiivisesti kaksi vuotta ja puhunut myös tasa-arvon puolesta.

Työssään hän on toiminut etsivänä nuorisotyöntekijänä erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Maahanmuuttajatyössä hän on toiminut sekä palkka- ja vapaaehtoistyössä. Tehtävät ovat sisältäneet keskusteluryhmien vetämistä, joissa keskeisinä teemoina on ollut sukupuolten tasa-arvo yhteiskunnassa.