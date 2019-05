Miia, 44, palkittiin työstään lasten hyväksi: Kuuden lapsen äiti käy kolmivuorotöissä ja ehtii vetää lasten liikuntaa monta iltaa viikossa – "Minulla on hyvä puoliso"

– Se on minun omaa aikaa ja saan siitä lisää energiaa. On palkitsevaa tehdä yhdessä asioita ja haluan olla mukana vaikuttamassa. Positiivinen joukko lapsia ja aikuisia ympärillä motivoi toimimaan.

Nuorena vanhemmaksi

– Minulla on hyvä puoliso, joka menee lapset edellä. Se on mahdollistanut myös yhdistystoiminnan ja sen, että olen saanut tehdä kolmivuorotyötä sairaanhoitajana, joka on unelma-ammattini.