MasterChef-tuomari Helena Puolakka muistelee aikaa, kun hän työskenteli Gordon Ramsayn alaisuudessa: "Fyysistä väkivaltaa löytyi hänen keittiöstään"

Uutena kasvona sarjassa nähdään Puolakka, joka yksi Suomen arvostetuimmista keittiömestareista. Puolakka johtaa legendaarisen ravintola Savoyn keittiötä ja salia. Hän on työskennellyt yli 20 vuotta ulkomailla muun muassa kolmen Michelin-tähden ravintoloissa.

Uutisaamussa Aihisen kanssa vieraana ollut Puolakka on työskennellyt aikoinaan huippukokki Gordon Ramsayn alaisuudessa, joka on tunnettu räväköistä mielipiteistään. Puolakka myöntää suoraan, että Gordon on todellisuudessa ”paljon kamalampi” kuin tv-ohjelmissa.