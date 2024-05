Tässä ovat uudet HIFK-pomot – tuore urheilujohtaja vastasi heti kritiikkiin: "En usko olevani hirveän kokematon"

Norjan kansalainen Sneen on työskennellyt viimeiset vuodet kansainvälisten yritysten ja brändien kanssa erityisesti markkinoinnin saralla. HIFK ilmoitti hiljattain yhteistyön päättymisestä edellisen toimitusjohtajan Markus Lindströmin kanssa.

Muun muassa Neljä Suomen mestaruutta ja maailmanmestaruuden pelaajana voittanut Pesonen puolestaan seuraa urheilujohtajan tehtävässä Tobias Salmelaista . Päävalmentaja Ville Peltosen asema seurassa on Pesosen mukaan vahva.

– HIFK on viime vuosina ollut kovan kritiikin kohteena. Osa siitä on aiheellista, mutta koen että se kohdistunut kohtuuttomalla tavalla yhteen ihmiseen. Haasteet eivät koskaan johdu yksittäisestä ihmisestä samalla tavalla kuin menestyskään ei ole yhden ihmisen ansioita. Aloitan keskustelemalla ja sen jälkeen etsimme yhdessä parannuskohteita. Osaamista joukkueessa on paljon, mutta se pitää saada paremmin ulos, Pesonen sanoi seuran tiedotteessa.