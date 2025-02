Sami Kapanen kävi pelisäännöt läpi Pelicansin johdon kanssa – "Kerro mulle yksi joukkue"

Lahden Pelicans ja seuran uusi päävalmentaja Sami Kapanen, 51, ovat saaneet toivomansa alun yhteistyölle, kun joukkue on voittanut kaksi ottelua kolmesta ensimmäisestä. Yhteinen tulevaisuus on uusi, mutta joukkueelle tuttu pelitapa jätetään tällä kaudella vielä rauhaan.

Lahti vaikuttaa olevan kaksivuotisen sopimuksen allekirjoittaneen Kapasen mieleen. Tuoreehko päävalmentaja on ehtinyt jo mittailla uuden kotikaupungin katuja ja viipyillä sen varsilla patsailla ja muistomerkeillä.

– Nuo ovat kaikki sellaisia asioita, joista tykkään paljon. Tutustun myös tarinoihin niiden taustalla, minkä vuoksi kyseinen kunnia ja maininta on annettu, Kapanen iloitsee ensivaikutelmastaan MTV Urheilulle.

Uuden työnantajan haasteet olivat saapuessa tiedossa, mutta välittävä ja sitoutunut joukkue on ollut paras mahdollinen tervetuliaislahja.

– Haluan antaa myös kiitosta omalle valmennustiimilleni. He ovat ottaneet minut vastaan avosylin, olleet todella auttavaisia ja päivittäneet minut tavallaan ajantasalle. Yhteistyö on alkanut hyvin, olen nauttinut joka päivästä.

SM-liigan siirtotakaraja umpeutui lauantaina kello 23.59. Pelicansin pitkäaikainen kapteeni Miika Roine siirtyi sen vaiheilla HIFK:hon. Ruotsalaista Lars Bryggmania yritettiin puolesta tosissaan myydä Ruotsiin. Kapanen kertoo tilanteen olleen seurajohdon hyppysissä.

– Olin (lauantai-iltana) Vaasassa vaimon ja anopin kanssa illallisella. Siinä käytiin illallisen aikana kerran tai kaksikin puhumassa puhelimessa Lahden suuntaan. Seurajohto piti minut ajantasalla, kiitos heille siitä. Minä en ole päätöksiä tekemässä, mutta jos mielipidettä kysytään, sellaisen aina annan.

Kapanen on ollut mielissään viestinnän selkeydestä Pasi Nurmisen (kuvassa) ja Janne Laukkasen kanssa.Tomi Natri/All Over Press

Mainittu seurajohto henkilöityy urheilutoimenjohtaja Janne Laukkaseen ja pääomistaja Pasi Nurmiseen. Kun syksyn mitassa peli ei luistanut, kaksikko on myöntänyt seuran kannattajille jakaneensa mielipiteitään siitä pukukopissa asti, jopa kesken pelin. En ehdi aiheesta edes Kapaselta kysyä, kun hän tarttuu siihen oma-aloitteisesti.

– Tykkään, että asioista on puhuttu avoimesti ja rehdisti. Kummankin kanssa on sellainen tunne ja tieto, että he eivät paljon asioita koristele, vaan ne ajatukset ja mietteet tulevat aika selkeästi ja suoraan. Tätä kautta siinä ei ole sellaista arpomista. Toistaiseksi kaikki on ollut sitä kautta hyvin vaivatonta.

– Olemme sopineet, että käyn mieluummin useasti yläkerrassa päivittämässä kopin tilannetta ja asioita, aistimuksia ja fiiliksiä joukkueesta sen sijaan, että he tulisivat alakertaan. Mielestäni se on aina hyvä ratkaisu pitää koppitila mahdollisimman pienen väen käytössä. Heillä on totta kai oikeus sinne tulla, ei sitä ole kielletty. Kommunikointia tarvitaan, mutta tehdään se aina mieluiten siellä toimiston puolella ja otetaan painetta pois kopista, Kapanen toivoo.

– Kerro mulle yksi joukkue, missä seurajohto ei ole käynyt alakerrassa, jos asiat eivät ole sujuneet suunnitelmien mukaan. Siihen, mitä on tapahtunut aiemmin, en voi enää vaikuttaa. Omat toimintatapani ovat erilaiset ja vaateet ja pyynnöt toisenlaiset kuin ehkä aiemmin, tai ainakin tuon selkeästi esille sen, mitä toivon, haluan ja mitä en halua.

Tapahtumattomista asioista ei murehtia kannata. Sellaiseen turhamaisuuteen ei ole pestin ensimetreillä varaakaan. Viikonloppuna Pelicans kohtaa kaksi kertaa Jukurit, eikä lahtelaisten 15:s tila sarjassa jätä pisteiden tarvetta epäselväksi.

– Aikakaudellani, joka on ollut lyhyt, lähestyminen on ollut sellainen, että emme keskity tulokseen. Se on aina seuraamus tietynlaisesta tekemisestä. Yritämme saada keskittymisen kiinnitettyä oikeanlaiseen tekemiseen.

Yksi heikon tuloksen osatekijä on merkillinen ilmiö, jossa Pelicans on erinomaisen ottelun pelattuaan alittanut itsensä seuraavassa. Erityisesti sarjan häntäpään joukkueita vastaan pussinokasta on valunut pisteitä. Kapanen on perillä oudosta asetelmasta.

– Se varmaan kertoo jollakin tavalla siitä henkisestä valmistautumisesta tai lähestymistavasta, mutta jälleen kerran, se on aikakausi ennen minua. Uskon kuitenkin, että oma filosofiani ja lähestymistapani on pikkuisen erilainen. Uskon, että pystymme lähestymään otteluita hyvä suoritus mielessä tuloksen sijasta arvottamatta kuitenkaan vastustajaa sarjasijoituksen perusteella.

Pelaajista puhuttaessa Ryan Lasch ei pelannut Ilvestä vastaan. Sen enempää tarkentamatta Kapanen sanoi kyse olevan sairastelusta johtuneesta varotoimenpiteestä.

Pelicans otti Kapasen johdolla voiton sarjakärki Ilveksestä.Tomi Natri /All Over Press

Kapanen on toiminut viimeksi SM-liigassa päävalmentajana KalPassa kaudella 2018-2019. Myöhemmin CV karttui puolikkaalla kaudella sveitsiläisen Luganon päävalmentajana tien viedessä siitä vuosiksi Philadelphia Flyersin kykyjenetsijäksi ja kehitysvalmentajaksi. Jos mietitään, millaista jääkiekkoa Kapanen nyt valmentaa, KalPan luotsaaminen taannoin ei hänen mukaansa suoraan vertaudu työhön Lahdessa.

– Viidessä vuodessa peli on mennyt entistä nopeammaksi. Kuopiossa agenda oli vähän toisenlainen, koska meillä oli silloin muutamia hyviä nuoria pelaajia, jotka olivat matkalla Pohjois-Amerikkaan. Puhuimme silloin isosti siitä, että haluamme olla joukkue ja organisaatio, joka vie pelaajia kohti Pohjois-Amerikkaa haluten samalla pärjätä myös joukkueena. Siinä oli varmasti myös tiettyä lähestymistapaa siihen, että haluttiin olla pelissä nopeita ja tuoda pystysuunnan pelaamista. Sitä kritisoitiin silloin paljon, kun välillä revimme viisikkoamme aika paljonkin levälleen.

– Siinä oli se pointti ja ajatus, että hyvän, lahjakkaan hyökkääjän pitää pystyä hetken alivoimaisenakin pysymään kiekossa ja sitä kautta auttamaan esimerkiksi muita pääsemään vaihtoon, Kapanen muistelee.

Tämä kausi pelataan Kapasen mukaan loppuun sillä pelitavalla, joka joukkueeseen oli hänen saapuessaan jo iskostettu.

– Sen jälkeen meillä on valmennustiimin kanssa aikaa käydä läpi, mitä me oikeasti pitkällä linjalla haluamme. Haluamme samalla nähdä, millainen pelaajamateriaali meillä on käytössämme tulevalle kaudelle.

Kuinka tarkasti seurajohto oli työhaastattelussa kiinnostunut, millaista peliä tätä nykyä valmennat?

– Kävimme isompaa yleiskuvan keskustelua, mitkä olisivat minut askelmerkkini ja miten lähtisin tilannetta käsittelemään ja mitkä olisivat ne metodit. Siinä käsiteltiin nopeasti kohtuullisen laaja aihepiiri läpi. Kerroin heille omat ideani ja konseptini. Ilmeisen paljon he innostuivat.

– Näin myöhäisessä vaiheessa kautta, kun tulee itse valmennukseen, tiedostan, että pelitapaa ei oikein isosti voi lähteä muuttamaan - varsinkaan joukkueessa, jossa on ollut haasteita suorittamisen varmuuden kanssa. Helpointa on silloin antaa joukkueen pelata sillä selkäydinpelaamisella, minkä he ovat tällä kaudella oppineet. Yritän sitten enemmän keskittyä yksityiskohtiin, henkiseen puoleen, itsevarmuuteen, luottamukseen ja ahaa-elämäyksen saamiseen siinä pelitavassa.

Tulevan kauden pohtiminen sen enempää on kuitenkin tässä vaiheessa energian hukkaamista. Kapanen sanoo, ettei aio päättää tulevaisuutta vanhojen kritiikkien tai kehumisten pohjalta.

– Minulla on ehkä entistä enemmän näkemystä taustan puolelta. Olen katsonut viime ajat valmentamista katsomon puolelta ja seurannut mitä hyvät valmentajat ovat tehneet vaihtoaitiossa, millaisia treenejä he vetävät, millainen ilmapiiri siellä on. Näistä olen saanut ammennettua asioita. Päivän päätteeksi tärkeintä on kuitenkin olla aito oman joukkueensa edessä. Jos sinulla on jotakin päälleliimattua, ennemmin tai myöhemmin se karisee pois.