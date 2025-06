HIFK valitsi toimitusjohtajansa

Ilkka Kortesluoma on valittu HIFK:n toimitusjohtajaksi.

Kortesluoma toimi helsinkiläisjoukkueen taustayhtiön Hifk-Hockeyn vt. toimitusjohtajana sen jälkeen, kun Alexander Sneen sai lähteä huhtikuussa. HIFK:n hallitus valitsi Kortesluoman uudeksi toimitusjohtajaksi.

Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola sanoo seuran tiedotteessa, että tehtävään haastateltiin useita hyvin erityyppisiä kandidaatteja. Kiinnostus tehtävää kohtaan oli Eskolan mukaan suurta

– Organisaatiossa muutoksia on ollut paljon. Nyt tavoitteena on työrauha ja vakaus, Eskola sanoo.

– Päädyimme Ilkkaan, koska hän on lyhyessä ajassa osoittanut kestävänsä hyvin kovaakin painetta. Hän ajattelee urheiluviihdettä laaja-alaisesti ja on kansainvälisesti verkostoitunut. Hän on myös erittäin pidetty sekä työntekijöiden että yhteistyökumppaneiden parissa.

Kortesluoma nousi HIFK:n vt. toimitusjohtajaksi kaupallisen johtajan paikalta. Aiemmin hän on työskennellyt 14 vuoden ajan Yhdysvalloissa Comcast Spectacor -yrityksessä. Hänen vastuullaan olivat NHL-joukkue Philadelphia Flyersin ja sen kotihallin Wells Fargo Centerin lipunmyynnin ja palveluiden kehittäminen ja johtaminen.

Kortesluoma sanoo haluavansa, että HIFK:sta muodostuu "eurooppalaisen vertailun kestävä, moderni urheiluviihdebrändi".

– Kaiken ytimessä tulee tottakai olla urheilullinen kilpailukyky mutta nykymaailmassa suuri osa kilpailusta tulee jääkiekon ulkopuolelta. Tulemme esimerkiksi uudistamaan ottelutapahtumaa ja panostamaan digitaaliseen tuotekehitykseen perinteitä kunnioittaen mutta rohkeasti.

HIFK:n avainpaikoilla on käynyt kova myllerrys viimeisen reilun vuoden aikana, kun toimitusjohtajan lisäksi vaihtoon ovat menneet urheilujohtaja ja päävalmentaja. Janne Pesonen korvasi viime vuoden toukokuussa Tobias Salmelaisen seuran urheilujohtajana. Huhtikuussa vaihtoon meni päävalmentaja Ville Peltonen, jonka paikalle tuotiin Olli Jokinen.

Kortesluoman mukaan Pesonen ja Jokinen tekevät keskeiset päätökset seuran urheilustrategian osalta.

– Haluamme pelata yleisöön menevää, modernia ja nopeaa jääkiekkoa ja panostaa siihen, että junioripolkumme on todella laadukas, Kortesluoma sanoo.

– Ymmärrän, että asiat eivät muutu hetkessä. Olemme pitkän prosessin alkumetreillä. Monet asiat ovat hyvin, mutta uskon, että potentiaalimme on merkittävästi nykyistä suurempi, kunhan vain itse olemme hieman avoimempia.