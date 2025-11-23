Eric "Lakko" Savolaisen veljet saapuivat paikan päälle TTK-finaaliin.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman kauden finaalilähetys on alkamassa ja vieraat ovat jo tulleet paikan päälle tanssistudiolle. Paikalle suoraan lähetykseen saapuivat myös Eric "Lakko" Savolaisen veljet Jimi ja Emil.

Jimi kertoo MTV Uutisten haastattelussa, että veljen kehittymistä kisan aikana on ollut ilo katsoa.

– On ollut veljellä aika pitkä rupeama tässä. Pitkälle on päässyt. Kyllä tässä veljen puolesta jännittää, mutta samalla on innoissaan tästä, että tuleekin päätökseen tämä pitkä reissu, mikä hänellä on ollut, hän sanoo.

– Kyllä se itselle merkitsee paljon, varmasti koska merkitsee myös Ericille paljon. Toivotaan kaikkea parasta, mutta mikä tahansa sija sieltä tuli, ollaan kyllä niin ylpeitä Ericista, Emil lisää.

Yllättivätkö Ericin taidot veljet? Katso koko haastattelu ylhäällä olevalta videolta!

Tanssii Tähtien Kanssa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla sunnuntaisin kello 19.30.